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Как выбрать компанию для оформления онлайн-кредита

Как выбрать компанию для оформления онлайн-кредита

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. С появлением финтехнологий потребители начали активно пользоваться услугами онлайн-кредитования. Это простой способ получить деньги не выходя из дома. Для подтверждения кредитного договора нужно активировать его с помощью SMS, после чего средства переводят на карту, передает УНН.

Таким образом, все шаги — от подачи заявки до выдачи денег — сводятся к минимуму. Кроме того, заемщику не нужно предоставлять пакет документов, чтобы взять кредит онлайн. Требования минимальны: данные ИНН, банковской карты и паспорта надо ввести при заполнении анкеты. Подробнее о том, как выбрать микрофинансовую компанию и на что стоит обратить внимание, — в нашем материале.

Принцип работы МФО и как найти кредитора

Микрофинансовые организации — компании небанковского типа, которые работают преимущественно в интернете и выдают кредиты онлайн. Задача таких предприятий — оформлять займы на сравнительно небольшие суммы. Есть процент МФО, где могут выдать кредит на карту на довольно крупные суммы. Но, как правило, в этом случае требования к заемщику более ужесточены.

В Украине есть десятки МФО, которые предлагают свои услуги. Чтобы выбрать ту, что подойдет именно вам, не нужно часами сидеть в интернете и проверять все страницы гугла. Существуют сайты-агрегаторы, на которых собраны крупнейшие МФО страны. Такие рейтинговые источники позволяют оценить преимущества каждой компании и примерно понять, что может предложить каждая из них.

А или Б — как определиться с МФО

Такие сайты, как “Минфин”, “Лига.нет”, “Файненс.юа” и другие публикуют у себя информацию о микрофинансовых организациях. На ресурсах есть специальные разделы, которые, как правило, называются “Рейтинг МФО”. Там вы можете найти сборную краткую информацию о каждой организации. Такие сайты чаще всего контактируют с представителями финучреждений и обновляют данные, чтобы на сайте всегда была представлена актуальные. Таким образом, кредитор повышает доверие со стороны потенциального клиента и шансы на оформление займа. Ведь когда пользователь напрямую перейдет на сайт кредитора, а информация не будет соответствовать, в лучшем случае клиент позвонит, чтобы все уточнить.

В 90% случаев он выберет другую компанию.

Можно ли доверять рейтинговым сайтам?

Как мы уже упоминали, финкомпании контактируют с модераторами агрегаторов. Последние, в свою очередь, не публикуют те МФО, которые работают нелегально. Однако нет 100% гарантии актуальности информации. Некоторые источники могли устареть, а пользователь попал на них случайно. Кроме того, некоторые кредиты одобряют на индивидуальных условиях — каждый случай прописывать на агрегаторе бессмысленно. В результате появляется диссонанс информации.
Потенциальному клиенту стоит перейти на сайт выбранной МФО, чтобы убедиться в правдивости информации. Для большей уверенности стоит проверить компанию на наличие лицензии на деятельность. Номер ЕГРПОУ предприятия должен быть указан на сайте. Это позволит проверить разрешительные документы на сайте Нацкомфинуслуг.

На какую информацию стоит обратить внимание?

1. Проценты и акции. Сравнивайте, где выгоднее не только в разрезе первого кредита. Многие компании предлагают ставки 0,01%, когда клиент обращается впервые. Рассматривайте перспективу. Возможно, вам снова понадобятся услуги компании — логичнее выбрать ту, которая проводит различные акции и рассылает персональные скидки. Благодаря этому проценты не будут обременительными.

2. Сроки. Как правило, период составляет до 30 дней. Есть круг предприятий, которые выдают займы онлайн на несколько недель. Выбирайте то, что наиболее оптимально для вас. Но лучше не брать маленькие суммы на длительные сроки — начисленные за каждый день проценты окажутся намного выше, чем само тело кредита.

3. Максимально доступная сумма.

4. Наличие разрешительных документов.

5. Партнерство. Если выбранная компания сотрудничает, например, с BankID, как CreditPlus, можете быть уверены, что вашими данными не завладеют третьи лица. Партнерство и рекомендации (в СМИ, например) — важные факторы.

6. График работы, время оформления/одобрения — опционально.

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