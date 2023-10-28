Як адаптуватися до переведення годинника - поради спеціалістів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Для того, щоб зміна режиму дня через переведення годинника на зимовий час не стала стресом для організму, важливо до цього підготуватися. Поради дали у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
Деталі
У Центрі громадського здоров'я дали наступні поради, як поліпшити якість сну та не постраждати від збою "внутрішнього" годинника через переведення стрілок:
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- не вживайте кофеїн за 6 годин до сну (каву, чай);
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- відмовтеся від вживання алкоголю та тютюну, особливо перед сном;
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- не вживайте важку, гостру та солодку їжу за кілька годин перед сном, але можна зробити легкий перекус;
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- не займайтеся фізичною активністю перед сном, робіть це вдень, а ввечері оберіть легку прогулянку;
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- регулярно провітрюйте кімнату, дотримуйтесь комфортного для себе температурного режиму;
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- забезпечте тишу та зменште освітленість спальні, за 30 хвилин до сну не скрольте стрічку соцмереж, вимкніть телевізор та комп'ютер. І взагалі уникайте ввечері емоційного навантаження, яким багаті гостросюжетні фільми та тривожні новини.
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Доповнення
Щорічно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. У 2023 році стрілки переводять на годину назад 29 жовтня о 04:00.