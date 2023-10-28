Как адаптироваться к переводу часов - советы специалистов

Детали

В Центре общественного здоровья дали следующие советы, как улучшить качество сна и не пострадать от сбоя "внутренних" часов из-за перевода стрелок:



не употребляйте кофеин за 6 часов до сна (кофе, чай);



откажитесь от употребления алкоголя и табака, особенно перед сном;



не употребляйте тяжелую, острую и сладкую пищу за несколько часов перед сном, но можно сделать легкий перекус;



не занимайтесь физической активностью перед сном, делайте это днем, а вечером выберите легкую прогулку;



регулярно проветривайте комнату, соблюдайте комфортный для себя температурный режим;



обеспечьте тишину и уменьшите освещенность спальни, за 30 минут до сна не скрольте ленту соцсетей, выключите телевизор и компьютер. И вообще избегайте вечером эмоциональной нагрузки, которой богаты остросюжетные фильмы и тревожные новости.



Дополнение

Ежегодно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. В 2023 году стрелки переводят на час назад 29 октября в 04:00.