Я.Романюк: всі судді ВСУ подали е-декларації, включаючи звільнених
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховного суду України Ярослав Романюк повідомив, що всі судді ВСУ, які здійснюють правосуддя, подали електронні декларації за 2015 рік. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“З 21 судді Верховного суду України, які на сьогодні здійснюють правосуддя, всі 21 суддя ВСУ здали свої електронні декларації”, — сказав він.
Крім того, наголосив Я.Романюк, подали електронні декларації 16 суддів Верховного суду, які були звільненні постановами Верховної Ради України 8 та 22 вересня.