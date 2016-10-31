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15 марта, 19:03 • 115412 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167152 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138299 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112976 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105575 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101490 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Я.Романюк: все судьи ВСУ подали электронные декларации, включая уволенных

Я.Романюк: все судьи ВСУ подали электронные декларации, включая уволенных

Киев • УНН

 • 8145 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк сообщил, что все судьи ВСУ, осуществляющие правосудие, подали электронные декларации за 2015 год. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Из 21 судьи Верховного суда Украины, которые на сегодня осуществляют правосудие, все 21 судья ВСУ сдали свои электронные декларации", - сказал он.

Кроме того, отметил Я.Романюк, подали электронные декларации 16 судей Верховного суда, которые были уволены постановлениями Верховной Рады Украины 8 и 22 сентября.

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