Я.Романюк: все судьи ВСУ подали электронные декларации, включая уволенных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк сообщил, что все судьи ВСУ, осуществляющие правосудие, подали электронные декларации за 2015 год. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Из 21 судьи Верховного суда Украины, которые на сегодня осуществляют правосудие, все 21 судья ВСУ сдали свои электронные декларации", - сказал он.
Кроме того, отметил Я.Романюк, подали электронные декларации 16 судей Верховного суда, которые были уволены постановлениями Верховной Рады Украины 8 и 22 сентября.