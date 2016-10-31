Я.Романюк: все судьи ВСУ подали электронные декларации, включая уволенных

"Из 21 судьи Верховного суда Украины, которые на сегодня осуществляют правосудие, все 21 судья ВСУ сдали свои электронные декларации", - сказал он.

Кроме того, отметил Я.Романюк, подали электронные декларации 16 судей Верховного суда, которые были уволены постановлениями Верховной Рады Украины 8 и 22 сентября.