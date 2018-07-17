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Я обмовився: Трамп виправдався за заяви на саміті в Гельсінкі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп не збирався знімати звинувачення з Росії щодо втручання у президентські вибори у 2016 році в США. Про це американський лідер заявив на прес-конференції у Білому Домі у вівторок, передає УНН.

“Я говорив це вже багато разів: я допускаю ймовірність тих висновків, які зробила наша розвідка щодо того, що російське втручання дійсно мало місце у виборах в 2016 році. Це могли бути якісь люди — ви знаєте, там багато людей. Змови не було — взагалі”, — заявив господар Білого дому додавши, що після саміту він був певен щодо своїх висловлень.

“Я приїхав і сказав собі: що це тут відбувається? В чому поблема? Тож я переглянув транскрипт виступу і подивився на відповідь, яку я дав після цього та зрозумів, що маю дати деяке розяснення. Я думав, усім буде очевидно, але все ж хочу розяснити. У ключовому реченні моїх ремарок я сказав слово „могли б“ замість „не могли б“. Речення мало б звучати: „Не бачу жодних причин, чому це не могла б бути Росія“ — таке подвійне заперечення”, — наголосив Трамп.

Трамп заявив, що його адміністрація збирається і надалі протидіяти і запобігати іноземним втручанням. “Ми робимо все можливе, щоб запобігти російському втручанню у 2018 році. І у нас багато сил”.

Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики.

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