Я оговорился: Трамп оправдался за заявления на саммите в Хельсинки

“Я говорил это уже много раз: я допускаю вероятность тех выводов, которые сделала наша разведка о том, что российское вмешательство действительно имело место на выборах в 2016 году. Это могли быть какие-то люди — вы знаете, там много людей. Сговора не было — вообще”, — заявил хозяин Белого дома добавив, что после саммита он был уверен относительно своих высказываний.

“Я приехал и сказал себе: что это здесь происходит? В чем поблема? Поэтому я пересмотрел транскрипт выступления и посмотрел на ответ, который я дал после этого и понял, что должен дать некоторое разъяснение. Я думал, всем будет очевидно, но все же хочу разъяснить. В ключевом предложении моих ремарок я сказал слово „могли бы“ вместо „не могли бы“. Предложение должно звучать: „Не вижу никаких причин, почему это не могла быть Россия“ — такое двойное отрицание”, — отметил Трамп.

Трамп заявил, что его администрация собирается и в дальнейшем противодействовать и предотвращать иностранным вмешательством. “Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить российское вмешательство в 2018 году. И у нас много сил”.

Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики.