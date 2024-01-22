WSJ: Євросоюз розробляє новий план військової допомоги Україні на 22 мільярди доларів
Київ • УНН
Європейська служба зовнішніх справ розробила план надання військової допомоги Україні на суму понад 20 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. План передбачає створення фонду для спільної закупівлі озброєнь та військової підготовки, кошти з якого будуть повернуті країнам ЄС.
Європейська служба зовнішніх зв'язків розробила новий спосіб військової підтримки України на суму понад 20 мільярдів євро на тлі розбіжностей щодо виділення пакета допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Про новий план Євросоюзу пише The Wall Street Journal із посиланням на проєкт, передає УНН.
Деталі
Ініціатива передбачає повернення понад 20 мільярдів євро країнам ЄС в обмін на "десятки мільярдів євро" військової допомоги Києву, яку вони надаватимуть протягом наступних чотирьох років.
Передбачається створення спеціального фонду, який поглине близько 6,5 мільярда євро із створеного у 2022 році Європейського фонду світу та отримуватиме до 5 мільярдів євро щорічно з 2024 по 2027 роки.
Кошти нового фонду підуть на компенсацію витрат країн ЄС на спільні закупівлі озброєнь для передачі Україні. Ще частину грошей використовують на військовий вишкіл українських військових до ЄС. Згідно з проєктом плану, у 2024 році ЄС може запропонувати компенсацію у розмірі 7,5 мільярда доларів, проте для набуття чинності ініціативи потрібен перехідний період.
Доповнення
Чиновники у ЄС розповіли, що офіційне обговорення плану розпочнеться найближчими днями, і, ймовірно, він обговорюватиметься на саміті об'єднання 1 лютого, де лідери також спробують узгодити виділення пакету допомоги Києву у розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки. При цьому будь-яке остаточне рішення щодо нового плану, ймовірно, займе тижні, оскільки воно потребує одноголосного рішення країн ЄС.
Як перевагу ініціативи газета називає можливість для держав ЄС з низьким запасом озброєння об'єднати ресурси у спільних закупівлях, забезпечення сталого попиту на оборонну продукцію, що спонукає європейські компанії збільшити виробництво. Крім того, відпаде необхідність у регулярних виплатах, які може блокувати країна ЄС, наприклад Угорщина, яка наклала вето на пакет допомоги у 50 мільярдів євро.
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