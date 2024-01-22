WSJ: Евросоюз разрабатывает новый план военной помощи Украине на 22 миллиарда долларов

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной поддержки Украины на сумму более 20 миллиардов евро на фоне разногласий о выделении пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. О новом плане Евросоюза пишет The Wall Street Journal со ссылкой на проект, передает УНН.

Детали

Инициатива предусматривает возвращение более 20 миллиардов евро странам ЕС в обмен на "десятки миллиардов евро" военной помощи Киеву, которую они будут предоставлять в течение следующих четырех лет.

Предполагается создание специального фонда, который поглотит около 6,5 миллиарда евро из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 годы. говорится в сообщении

Средства нового фонда пойдут на компенсацию расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для передачи Украине. Еще часть денег используют на военную подготовку украинских военных в ЕС. Согласно проекту плана, в 2024 году ЕС может предложить компенсацию в размере 7,5 миллиарда долларов, однако для вступления в силу инициативы нужен переходный период.

Дополнение

Чиновники в ЕС рассказали, что официальное обсуждение плана начнется в ближайшие дни, и, вероятно, он будет обсуждаться на саммите объединения 1 февраля, где лидеры также попытаются согласовать выделение пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро на четыре года. При этом любое окончательное решение по новому плану, вероятно, займет недели, поскольку оно требует единогласного решения стран ЕС.

В качестве преимущества инициативы газета называет возможность для государств ЕС с низким запасом вооружения объединить ресурсы в совместных закупках, обеспечение устойчивого спроса на оборонную продукцию, что побуждает европейские компании увеличить производство. Кроме того, отпадет необходимость в регулярных выплатах, которые может блокировать страна ЕС, например Венгрия, которая наложила вето на пакет помощи в 50 миллиардов евро.

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