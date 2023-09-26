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WSJ: вторгнення росії спровокувало спад народжуваності в Україні

WSJ: вторгнення росії спровокувало спад народжуваності в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Населення України за негативного сценарію може зменшитися до показника, нижчого за 30 мільйонів у наступні два десятиліття, порівняно з 43 мільйонами до війни, заявляє демограф Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун, пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Як зазначає видання, ще до вторгнення рф рівень народжуваності в Україні був найнижчим у Європі. "Українські демографи тепер прогнозують, що цей показник стане найнижчим у світі, що прискорить скорочення чисельності населення, яке вже скоротилося в останні десятиліття", - ідеться в статті.

Менша кількість народжень, пише видання, "означає меншу кількість українців, які відновлюватимуть країну і захищатимуть її від росії, яка, ымовірно, залишиться довгостроковою загрозою незалежно від результату війни".

"Це величезна загроза", - сказав демограф Олександр Гладун.

Тенденція до зниження почалася після здобуття незалежності, коли економічні потрясіння відправили багатьох українців за кордон у пошуках роботи, а одна дитина стала нормою. Народжуваність впала на 12% після того, як росія анексувала Крим і вторглася на схід України у 2014 році, пише видання.

На той час, коли торік президент росії володимир путін розпочав повномасштабне вторгнення, рівень народжуваності в Україні, як повідомляється, впав приблизно до 1,2. Щоб населення зберігало свою чисельність, на кожну жінку має народжуватися приблизно 2,1 дитини.

"Кількість народжень за перші шість місяців цього року була на 28% нижчою, ніж за той самий період до війни, - це найрізкіше падіння з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році", - сказано в статті.

При цьому наголошується, що спроби кількісно оцінити вплив війни на населення України "сповнені невизначеності". Зокрема видання звертає увагу на те, що "майже 20% території України окуповано, а це значить, що Київ не має доступу до достовірних даних", а також на кількість загиблих, як і на кількість людей, які покинули країну через війну. При цьому наголошується, що на тлі війни "привид смерті спонукав деякі пари завагітніти", а декого - відкласти народження дітей.

Велике питання, пише видання, полягає в тому, як люди поводитимуться, коли воєнні дії припиняться і чоловікам знову дозволять покинути країну. "Чи повернуться жінки, чи чоловіки поїдуть і приєднаються до своїх дружин за кордоном?" - зазначив Гладун.

У найгіршому випадку, сказав він, "населення України може впасти нижче 30 мільйонів протягом наступних двох десятиліть із приблизно 43 мільйонів напередодні війни".

Нагадаємо

За даними моніторингу Opendatabot, за перше півріччя 2023 року в Україні зареєстровано народження 96 755 дітей, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, народжуваність зменшилася на 28%.

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