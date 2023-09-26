WSJ: вторжение рф спровоцировало спад рождаемости в Украине

ukru
10:29 • 14391 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 97026 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 123041 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 151390 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 184687 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136462 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126888 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 173397 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116814 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123230 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 104057 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 114222 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 32393 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105314 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 60963 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 151393 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 184689 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129603 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136467 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 173401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 15890 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105316 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150776 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157928 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162055 просмотра
Актуальное
WSJ: вторжение рф спровоцировало спад рождаемости в Украине

WSJ: вторжение рф спровоцировало спад рождаемости в Украине

Киев • УНН

 • 185563 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Население Украины при негативном сценарии может уменьшиться до показателя ниже 30 миллионов в следующие два десятилетия по сравнению с 43 миллионами до войны, заявляет демограф Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как отмечает издание, еще до вторжения рф уровень рождаемости в Украине был самым низким в Европе. "Украинские демографы теперь прогнозируют, что этот показатель станет самым низким в мире, что ускорит сокращение численности населения, которое уже сократилось в последние десятилетия", - говорится в статье.

Меньшее число рождений, пишет издание, "означает меньшее количество украинцев, которые будут восстанавливать страну и защищать ее от россии, которая, вероятно, останется долгосрочной угрозой независимо от исхода войны".

"Это огромная угроза", - сказал демограф Александр Гладун.

Тенденция к снижению началась после обретения независимости, когда экономические потрясения отправили многих украинцев за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой. Рождаемость упала на 12% после того, как россия аннексировала Крым и вторглась на восток Украины в 2014 году, пишет издание.

К тому времени, когда в прошлом году президент россии владимир путин начал полномасштабное вторжение, уровень рождаемости в Украине, как сообщается, упал примерно до 1,2. Чтобы население сохраняло свою численность, на каждую женщину должно рождаться примерно 2,1 ребенка.

"Число рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, чем за тот же период до войны - это самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году", - сказано в статье.

При этом отмечается, что попытки количественно оценить влияние войны на население Украины "полны неопределенности". В частности издание ображает внимание на то, что "почти 20% территории Украины оккупировано, а это значит, что у Киева нет доступа к достоверным данным", а также на количество погибших, как и покинувшых страну из-за войны. При этом отмечается, что на фоне войны "призрак смерти побудил некоторые пары забеременеть", а некоторых - отложить рождение детей.

Большой вопрос, пишет издание, заключается в том, как люди будут себя вести, когда военные действия прекратятся и мужчинам снова разрешат покинуть страну. "Вернутся ли женщины или мужчины уедут и присоединятся к своим женам за границей?" - отметил Гладун.

В худшем случае, сказал он, "население Украины может упасть ниже 30 миллионов в течение следующих двух десятилетий с примерно 43 миллионов накануне войны".

Напомним

По данным мониторинга Opendatabot, за первое полугодие 2023 года в Украине зарегистрировано рождение 96 755 детей, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рождаемость уменьшилась на 28%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы