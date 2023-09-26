WSJ: вторжение рф спровоцировало спад рождаемости в Украине

Детали

Как отмечает издание, еще до вторжения рф уровень рождаемости в Украине был самым низким в Европе. "Украинские демографы теперь прогнозируют, что этот показатель станет самым низким в мире, что ускорит сокращение численности населения, которое уже сократилось в последние десятилетия", - говорится в статье.

Меньшее число рождений, пишет издание, "означает меньшее количество украинцев, которые будут восстанавливать страну и защищать ее от россии, которая, вероятно, останется долгосрочной угрозой независимо от исхода войны".

"Это огромная угроза", - сказал демограф Александр Гладун.

Тенденция к снижению началась после обретения независимости, когда экономические потрясения отправили многих украинцев за границу в поисках работы, а один ребенок стал нормой. Рождаемость упала на 12% после того, как россия аннексировала Крым и вторглась на восток Украины в 2014 году, пишет издание.

К тому времени, когда в прошлом году президент россии владимир путин начал полномасштабное вторжение, уровень рождаемости в Украине, как сообщается, упал примерно до 1,2. Чтобы население сохраняло свою численность, на каждую женщину должно рождаться примерно 2,1 ребенка.

"Число рождений за первые шесть месяцев этого года было на 28% ниже, чем за тот же период до войны - это самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году", - сказано в статье.

При этом отмечается, что попытки количественно оценить влияние войны на население Украины "полны неопределенности". В частности издание ображает внимание на то, что "почти 20% территории Украины оккупировано, а это значит, что у Киева нет доступа к достоверным данным", а также на количество погибших, как и покинувшых страну из-за войны. При этом отмечается, что на фоне войны "призрак смерти побудил некоторые пары забеременеть", а некоторых - отложить рождение детей.

Большой вопрос, пишет издание, заключается в том, как люди будут себя вести, когда военные действия прекратятся и мужчинам снова разрешат покинуть страну. "Вернутся ли женщины или мужчины уедут и присоединятся к своим женам за границей?" - отметил Гладун.

В худшем случае, сказал он, "население Украины может упасть ниже 30 миллионов в течение следующих двух десятилетий с примерно 43 миллионов накануне войны".

Напомним

По данным мониторинга Opendatabot, за первое полугодие 2023 года в Украине зарегистрировано рождение 96 755 детей, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рождаемость уменьшилась на 28%.