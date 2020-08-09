WSJ: Twitter веде переговори про можливе об'єднання з TikTok

За словами співрозмовників газети, Twitter зацікавлена ​​в американському відділенні відеододатку.

Основним претендентом на придбання частки в TikTok вважається Microsoft, який веде переговори з ByteDance, зазначає газета. Twitter буде набагато складніше профінансувати угоду, ніж ІТ-гіганту. Її точна вартість невідома, але за оцінкою експертів, вона складе десятки мільярдів доларів. При цьому ринкова капіталізація Twitter близька до 29 млрд доларів, а Microsoft — перевищує 1,6 трлн доларів, вказує WSJ. Телеканал CNBC повідомляв раніше, що Microsoft готова заплатити за TikTok від 10 млрд до 30 млрд доларів.

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Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikTok, пише газета. Крім того, зазначає WSJ, якщо компанії об’єднаються, Twitter доведеться змінитись. У соціальній мережі є можливість викладати відео, але в основному користувачі публікують там короткі текстові повідомлення і зображення. TikTok же призначений саме для створення і перегляду коротких відеороликів.

WSJ також нагадує, що на відміну від Microsoft Twitter не працює в Китаї: соцмережа заблокована в цій країні з 2009 року.

Представник TikTok заявив, що компанія не коментує “ринкові чутки”, передає Bloomberg.

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