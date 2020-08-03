Microsoft відновлює переговори про придбання американського сегмента TikTok
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Американська корпорація Microsoft в неділю заявила про готовність продовжувати переговори про придбання американського підрозділу соціальної мережі TikTok у китайської компанії ByteDance. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву корпорації.
“Microsoft оперативно приступить до продовження дискусій з ByteDance, компанією — власником TikTok, протягом декількох тижнів і при будь-яких обставинах завершить ці дискусії не пізніше 15 вересня 2020 року”, — йдеться в заяві корпорації.
Раніше газета Wall Street Journal із посиланням на джерела інформувала про призупинення переговорів. Причиною паузи стало негативне ставлення до підготовлюваної угоди з боку президента США Дональда Трампа.
31 липня Трамп сказав, що планує заборонити TikTok на території США. До цього агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що президент збирається змусити ByteDance відмовитися від частки в TikTok, щоб вона не могла контролювати роботу додатка в країні. Побоювання адміністрації Сполучених Штатів щодо соцмережі пов’язані з твердженнями, що її керівництво займається пропагандою і передає дані користувачів китайській владі.
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Агентство Reuters після заяви американського лідера про плановане заборону поінформувало, що ByteDance на його тлі намір відмовитися від частки в підрозділі TikTok в Сполучених Штатах. За інформацією джерел агентства, Microsoft після укладення угоди про придбання відповідала б за захист даних американських користувачів соцмережі.