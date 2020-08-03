Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37583 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102199 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107103 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134332 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110920 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131818 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102146 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102598 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104446 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102069 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok

Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok

Киев  •  УНН

 • 12792 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Американская корпорация Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

“Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий по ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года”, — говорится в заявлении компании.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановлении переговоров. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделки со стороны президента США Дональда Трампа.

31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается заставить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов по соцсети связанные с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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Агентство Reuters после заявления американского лидера о планируемом запрете проинформировал, что ByteDance на его фоне намерении отказаться от доли в подразделении TikTok в Соединенных Штатах. По информации источников агентства, Microsoft после заключения соглашения о приобретении отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети.

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