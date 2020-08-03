Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Американская корпорация Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.
“Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий по ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года”, — говорится в заявлении компании.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановлении переговоров. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделки со стороны президента США Дональда Трампа.
31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается заставить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов по соцсети связанные с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.
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Агентство Reuters после заявления американского лидера о планируемом запрете проинформировал, что ByteDance на его фоне намерении отказаться от доли в подразделении TikTok в Соединенных Штатах. По информации источников агентства, Microsoft после заключения соглашения о приобретении отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети.