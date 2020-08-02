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WSJ: Microsoft призупинили переговори щодо придбання американського сегмента TikTok

WSJ: Microsoft призупинили переговори щодо придбання американського сегмента TikTok

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Корпорація Microsoft припинила переговори про покупку у китайської компанії ByteDance американського підрозділу розробленої нею соціальної мережі TikTok. Про це повідомила в суботу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

За відомостями видання, причиною припинення консультацій по угоді стало негативне ставлення до неї з боку президента США Дональда Трампа. При цьому джерела The Wall Street Journal підкреслюють, що переговори про покупку можуть поновитися після того, як Білий дім роз’яснить свою позицію з даного питання. Протягом останніх тижнів, зазначає видання, вашингтонська адміністрація давала зрозуміти, що вважатиме за краще, щоб американський підрозділ TikTok перейшов під контроль саме американської компанії.

Інформаційний портал Axios з посиланням на свої джерела повідомив в суботу про те, що “угода перебуває на столі” у глави держави. За його даними, американські президенти, як правило, не мають повноважень дозволяти або забороняти подібного роду угоди. Однак нинішня ситуація відрізняється тим, що міжвідомчий Комітет з іноземних інвестицій вивчає придбання в 2017 році ByteDance соцмережі Musical.ly, яка в підсумку була об’єднана з TikTok. При цьому, зазначає портал, поки не зрозуміло, на яких юридичних підставах Трамп може заблокувати угоду між Microsoft і ByteDance.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: виборчий штаб Байдена позбавиться додатку TikTok

Агентство Reuters в суботу повідомило, що ByteDance намір відмовитися від частки в американському підрозділі TikTok. За інформацією джерел постачання, Microsoft після укладення угоди відповідала б за захист даних американських користувачів соцмережі. Як зазначає агентство, китайська компанія намагалася добитися збереження міноритарної частки в додатку, проте Білий дім не погодився з такими умовами.

У п’ятницю Трамп заявив, що планує заборонити TikTok на території США. Раніше агентство Bloomberg поінформувало з посиланням на джерела, що американський лідер збирається змусити ByteDance відмовитися від частки в TikTok, щоб вона не могла контролювати роботу додатка в країні. Побоювання адміністрації Сполучених Штатів щодо соцмережі пов’язані з твердженнями про те, що її керівництво займається пропагандою і передає дані користувачів китайській владі.

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