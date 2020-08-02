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WSJ: Microsoft приостановили переговоры о покупке американского сегмента TikTok

WSJ: Microsoft приостановили переговоры о покупке американского сегмента TikTok

Киев  •  УНН

 • 20489 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Корпорация Microsoft прекратила переговоры о покупке у китайской компании ByteDance американского подразделения разработанной ею социальной сети TikTok. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

По сведениям издания, причиной прекращения консультаций по сделке стало негативное отношение к ней со стороны президента США Дональда Трампа. При этом источники The Wall Street Journal подчеркивают, что переговоры о покупке могут возобновиться после того, как Белый дом разъяснит свою позицию по данному вопросу. В течение последних недель, отмечает издание, вашингтонская администрация давала понять, что предпочтет, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно американской компании.

Информационный портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил в субботу о том, что “соглашение находится на столе” у главы государства. По его данным, американские президенты, как правило, не имеют полномочий разрешать или запрещать подобного рода сделки. Однако нынешняя ситуация отличается тем, что межведомственный Комитет по иностранным инвестициям изучает приобретение в 2017 году ByteDance соцсети Musical.ly, которая в итоге была объединена с TikTok. При этом, отмечает портал, пока не понятно, на каких юридических основаниях Трамп может заблокировать сделку между Microsoft и ByteDance.

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Агентство Reuters в субботу сообщило, что ByteDance имеет намерение отказаться от доли в американском подразделении TikTok. По информации источников, Microsoft после заключения соглашения отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети. Как отмечает агентство, китайская компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями.

В пятницу Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Ранее агентство Bloomberg проинформировал со ссылкой на источники, что американский лидер собирается заставить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов по соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

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