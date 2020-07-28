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Вибори у США: виборчий штаб Байдена позбавиться додатку TikTok

Вибори у США: виборчий штаб Байдена позбавиться додатку TikTok

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Співробітники виборчого штабу колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, який є найбільш вірогідним суперником республіканця Дональда Трампа на майбутніх виборах президента, отримали рекомендацію видалити китайський додаток TikTok з службових та особистих мобільних пристроїв зв’язку. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерела в штабі демократа, передає УНН.

За їхніми даними, юрисконсульт Байдена Дана Рімус в понеділок направила співробітникам штабу послання по електронній пошті. “Ми знову радимо утриматися від використання TikTok на особистих мобільних пристроях. Якщо ви користуєтеся TikTok для роботи в штабі, ми рекомендуємо підібрати для цього окремий телефон і завести окремий акаунт”, — написала вона. Штаб Байдена не зареєстрований в однойменній соціальній мережі.

Національний комітет Демократичної партії США раніше рекомендував всім членам партії, які ведуть кампанію з обрання на виборні посади, вживати особливих заходів обережності при користуванні даним додатком китайської розробки.

Довідка: 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде Байден, від республіканців — Трамп.

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