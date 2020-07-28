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4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

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Выборы в США: избирательный штаб Байдена избавится от приложения TikTok

Выборы в США: избирательный штаб Байдена избавится от приложения TikTok

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Сотрудники избирательного штаба бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является наиболее вероятным соперником республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, получили рекомендацию удалить китайское приложение TikTok из служебных и личных мобильных устройств связи. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в штабе демократа, передает УНН.

По их данным, юрисконсульт Байдена Дана Римус в понедельник направила сотрудникам штаба послание по электронной почте. “Мы снова советуем воздержаться от использования TikTok на личных мобильных устройствах. Если вы пользуетесь TikTok для работы в штабе, мы рекомендуем подобрать для этого отдельный телефон и завести отдельный аккаунт”, — написала она. Штаб Байдена не зарегистрирован в одноименной социальной сети.

Национальный комитет Демократической партии США ранее рекомендовал всем членам партии, ведущим кампанию по избранию на выборные должности, принимать особые меры предосторожности при пользовании данным приложением китайской разработки.

Справка: 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.

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