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Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok

Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, 31 липня, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Про це пише УНН із посиланням на DW.

“Ми придивляємося до TikTok. Ми можемо заборонити TikTok”, — сказав Трамп, додавши, що його адміністрація розглядає “багато альтернатив”.

Цього тижня адміністрація Трампа ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада вже розкритикувала це рішення США та звинуватила Вашингтон у дискримінації.

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну.

Тим часом в адміністрації Трампа вважають, що ByteDance, як і інші китайські технологічні компанії, становлять загрозу національній безпеці США. Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм, зокрема, стосовно компанії Huawei.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз — і в інших частинах світу. Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

За повідомленням агентства Bloomberg та видання Wall Street Journal, які посилаються на анонімні джерела у Вашингтоні, адміністрація США ще в п’ятницю може оголосити про рішення, яким вимагатиме від ByteDance вийти із власності в TikTok.

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