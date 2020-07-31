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Трамп заявил про возможный запрет Вашингтоном соцсети TikTok

Трамп заявил про возможный запрет Вашингтоном соцсети TikTok

Киев  •  УНН

 • 18084 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 31 июля, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

“Мы присматриваемся к TikTok. Мы можем запретить TikTok”, — сказал Трамп, добавив, что его администрация рассматривает “много альтернатив”.

На этой неделе администрация Трампа приняла решение, что китайскую соцсеть должен проверить Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Китайские власти уже раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминации.

Соцмедийное приложение принадлежит китайской фирме ByteDance. Ее представители настаивают, что она не предоставляет данных пользователей официальному Пекину.

Между тем в администрации Трампа считают, что ByteDance, как и другие китайские технологические компании, представляют угрозу национальной безопасности США. Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм, в частности, в отношении компании Huawei.

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TikTok является популярным соцмедийным приложением среди молодежи. Сначала он приобрел широкую популярность в странах Азии, а теперь — и в других частях мира. Пользователи могут создавать короткие видео с эффектами и музыкой.

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

По сообщению агентства Bloomberg и издание Wall Street Journal, которые ссылаются на анонимные источники в Вашингтоне, администрация США еще в пятницу может объявить о решении, которым потребует от ByteDance выйти из собственности в TikTok.

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