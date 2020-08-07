Трамп підписав укази, які запроваджують санкції проти TikTok та основних соцмереж Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав у четвер виконавчий указ, що забороняє проведення будь-яких угод з власником додатку TikTok — компанією ByteDance — і її дочірніми підприємствами. Текст документу розповсюдила пресслужба Білого дому, інформує УНН.
Заборона набуває чинності через 45 днів після публікації указу, тобто в кінці вересня. Під неї підпадають “будь-які угоди... з ByteDance або її дочірніми компаніями”.
“Сполучені Штати повинні зробити агресивні дії проти власників TikTok з метою захисту нашої національної безпеки”, — йдеться в указі Трампа.
TikTok, зокрема, згідно з текстом указу, збирає “дані про місцезнаходження (користувачів), історію відвідування ними сайтів, а також історію пошукових запитів”. Це “потенційно дозволяє Китаю відстежувати місцезнаходження федеральних службовців і підрядників, збирати досьє з особистими даними для шантажу, а також проводити промислове шпигунство”.
“TikTok також, за деякими даними, здійснює цензуру щодо контенту, який Комуністична партія Китаю вважає політично чутливим”, — стверджується в указі. “Це мобільний додаток може також бути використано для ведення кампаній по дезінформації, які вигідні Комуністичній партії Китаю”, — вважають у Вашингтоні. У документі в якості прикладу наводиться поширенням в TikTok “викритих теорій змови щодо походження нового коронавірусу”. “Ці ризики реальні”, — вважає американський президент.
Також, Трамп підписав у четвер виконавчий указ, що забороняє проведення з китайським інтернет-гігантом Tencent і його дочірніми компаніями угод, що стосуються соціальної мережі WeChat, якою він володіє.
Заборона також вступає в силу через 45 днів після публікації указу, тобто в кінці вересня. Під неї підпадають “будь-які угоди, що стосуються WeChat,... з Tencent Holdings або його дочірніми компаніями”.
“Сполучені Штати повинні зробити агресивні дії проти власників WeChat з метою захисту нашої національної безпеки”, — йдеться в указі Трампа.
WeChat, на думку глави Білого дому, збирає особисті дані і корпоративну інформацію китайських громадян, які відвідують Сполучені Штати, що “дає Комуністичної партії Китаю механізм для контролю за китайськими громадянами, які, можливо, вперше в житті насолоджуються перевагами вільного суспільства”.