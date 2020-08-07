Трамп подписал указы, вводящие санкции против TikTok и основных соцсетей Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, запрещающий проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok — компанией ByteDance — и ее дочерними предприятиями. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, информирует УНН.
Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа, то есть в конце сентября. Под него подпадают “любые сделки... с ByteDance или ее дочерними компаниями”.
“Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности”, — говорится в указе Трампа.
TikTok, в частности, согласно тексту указа, собирает “данные о местонахождении (пользователей), историю посещения ими сайтов, а также историю поисковых запросов”. Это “потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа, а также проводить промышленный шпионаж”.
“TikTok также, по некоторым данным, осуществляет цензуру в отношении контента, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным”, — утверждается в указе. “Это мобильное приложение может также быть использовано для ведения кампаний по дезинформации, которые выгодны Коммунистической партии Китая”, — считают в Вашингтоне. В документе в качестве примера приводится распространением в TikTok “разоблаченных теорий заговора относительно происхождения нового коронавируса”. “Эти риски реальны”, — считает американский президент.
Также, Трамп подписал в четверг исполнительный указ, запрещающий проведение с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями сделок, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Запрет также вступает в силу через 45 дней после публикации указа, то есть в конце сентября. Под него подпадают “любые сделки, касающиеся WeChat,... с Tencent Holdings или его дочерними компаниями”.
“Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности”, — говорится в указе Трампа.
WeChat, по мнению главы Белого дома, собирает личные данные и корпоративную информацию китайских граждан, посещающих Соединенные Штаты, что “дает Коммунистической партии Китая механизм для контроля за китайскими гражданами, которые, возможно, впервые в жизни наслаждаются преимуществами свободного общества”.