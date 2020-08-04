Трамп дав власникам TikTok термін до 15 вересня, інакше - блокування

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок, 3 серпня, заявив, що популярна платформа для коротких відеороликів TikTok повинна продати свій американський підрозділ до 15 вересня, інакше вона втратить право вести бізнес в країні. Про це він заявив журналістам в Білому домі у понеділок, 3 серпня, передає УНН.

“Я встановив дату близько 15 вересня — той момент, в який вони позбудуться бізнесу в США”, — заявив Трамп.

Коментуючи ведення переговорів про покупку американського бізнесу TikTok корпорацією Microsoft, Трамп підкреслив, що американська влада повинна отримати “великий відсоток” від цієї угоди. За його словами, відсотки повинні заплатити або TikTok, або Microsoft в якості подяки за дозвіл провести цю операцію.

Інформація про те, що Трамп збирається заборонити в країні TikTok, з’явилася в кінці липня. Тоді ж Bloomberg та The Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників повідомили, що адміністрація президента збирається вимагати від власника TikTok — китайської компанії Bytedance — продати свій американський підрозділ.

Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) вивчає онлайн-сервіс на предмет загрози національній безпеці. Влада Сполучених Штатів хочуть з’ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok відкидають подібні припущення, заявляючи, що сервіс “не перебуває під впливом будь-яких іноземних урядів”, а пріоритетом для розробників є довіра користувачів і регуляторів в США.

Напередодні у Microsoft заявили, що відновлюють переговори про придбання американського сегмента TikTok, а рішення буде прийнято “не пізніше 15 вересня”.

Компанія Bytedance в листопаді 2017 року придбала за 1 млрд доларів соцмережу Musical.ly та об’єднала її зі своїм сервісом TikTok. Додаток популярний насамперед серед молоді і налічує майже 1 млрд користувачів.

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