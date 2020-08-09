WSJ: Twitter ведет переговоры о возможном объединении с TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном объединении. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.
По словам собеседников газеты, Twitter заинтересована в американском отделении видеоприложения.
Основным претендентом на покупку доли в TikTok считается Microsoft, который ведет переговоры с ByteDance, отмечает газета. Twitter будет гораздо сложнее профинансировать сделку, чем ИТ-гиганту. Ее точная стоимость неизвестна, но по оценке экспертов, она составит десятки миллиардов долларов. При этом рыночная капитализация Twitter близка к 29 млрд долларов, а Microsoft — превышает 1,6 трлн долларов, указывает WSJ. Телеканал CNBC сообщал ранее, что Microsoft готова заплатить за TikTok от 10 млрд до 30 млрд долларов.
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Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, пишет газета. Кроме того, отмечает WSJ, если компании объединятся, Twitter придется измениться. В социальной сети есть возможность выкладывать видео, но в основном пользователи публикуют там короткие текстовые сообщения и изображения. TikTok же предназначен именно для создания и просмотра коротких видеороликов.
WSJ также напоминает, что в отличие от Microsoft Twitter не работает в Китае: соцсеть заблокирована в этой стране с 2009 года.
Представитель TikTok заявил, что компания не комментирует “рыночные слухи”, передает Bloomberg.
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