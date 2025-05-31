World Boxing вводить обов'язкове гендерне тестування для спортсменів

Світова боксерська організація (World Boxing) запровадить обов'язкове гендерне тестування для всії боксерів для допуску до участі в своїх турнірах. Про це повідомляє ESPN, пише УНН.

Організація, яка керуватиме боксерськими змаганнями на Олімпіаді 2028 року після отримання попереднього визнання від МОК, заявила, що прагне забезпечити рівні умови змагань для чоловіків і жінок.

Також повідомляється, що олімпійська чемпіонка з боксу у ваговій категорії до 66 кг Іман Хеліф не зможе брати участь у змаганнях, поки не пройде таке тестування.

Іман Хеліф не може брати участь у жіночій категорії на Eindhoven Box Cup, який відбудеться 5–10 червня 2025 року, а також в жодному іншому заході під егідою World Boxing, поки не пройде генетичний тест на визначення статі відповідно до правил і процедур тестування World Boxing

World Boxing повідомила, що всі спортсмени віком від 18 років зобов’язані пройти ПЛР-тест (полімеразна ланцюгова реакція) для генетичного аналізу, який можна зробити за допомогою мазка з носа або рота, слини чи крові.

ПЛР-тест - це лабораторна методика, яка дозволяє виявити конкретний генетичний матеріал, у цьому випадку ген SRY, що свідчить про наявність Y-хромосоми - маркера біологічної статі