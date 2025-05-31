World Boxing вводит обязательное гендерное тестирование для спортсменов

Всемирная боксерская организация (World Boxing) введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров для допуска к участию в своих турнирах. Об этом сообщает ESPN, пишет УНН.

Организация, которая будет руководить боксерскими соревнованиями на Олимпиаде 2028 года после получения предварительного признания от МОК, заявила, что стремится обеспечить равные условия соревнований для мужчин и женщин.

Также сообщается, что олимпийская чемпионка по боксу в весовой категории до 66 кг Иман Хелиф не сможет участвовать в соревнованиях, пока не пройдет такое тестирование.

Иман Хелиф не может участвовать в женской категории на Eindhoven Box Cup, который состоится 5–10 июня 2025 года, а также ни в одном другом мероприятии под эгидой World Boxing, пока не пройдет генетический тест на определение пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing