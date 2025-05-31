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World Boxing вводит обязательное гендерное тестирование для спортсменов

Киев • УНН

 • 156 просмотра

World Boxing введет обязательное тестирование пола для всех боксеров. Организация стремится обеспечить равные условия для мужчин и женщин на соревнованиях.

World Boxing вводит обязательное гендерное тестирование для спортсменов

Всемирная боксерская организация (World Boxing) введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров для допуска к участию в своих турнирах. Об этом сообщает ESPN, пишет УНН.

Детали

Организация, которая будет руководить боксерскими соревнованиями на Олимпиаде 2028 года после получения предварительного признания от МОК, заявила, что стремится обеспечить равные условия соревнований для мужчин и женщин.

Также сообщается, что олимпийская чемпионка по боксу в весовой категории до 66 кг Иман Хелиф не сможет участвовать в соревнованиях, пока не пройдет такое тестирование.

Иман Хелиф не может участвовать в женской категории на Eindhoven Box Cup, который состоится 5–10 июня 2025 года, а также ни в одном другом мероприятии под эгидой World Boxing, пока не пройдет генетический тест на определение пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing

- говорится в заявлении организации.

World Boxing сообщила, что все спортсмены в возрасте от 18 лет обязаны пройти ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) для генетического анализа, который можно сделать с помощью мазка из носа или рта, слюны или крови.

ПЦР-тест - это лабораторная методика, которая позволяет выявить конкретный генетический материал, в этом случае ген SRY, что свидетельствует о наличии Y-хромосомы - маркера биологического пола

добавлено в заявлении.

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