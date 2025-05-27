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В Китае состоялся первый в истории боксерский поединок между роботами

Киев • УНН

 • 502 просмотра

В Ханчжоу проходят бои роботов, управляемых людьми, с целью развития робототехнических технологий. Китайские компании создают новое поколение человекоподобных роботов.

В Китае состоялся первый в истории боксерский поединок между роботами

В воскресенье, 25 мая, в Ханчжоу, провинция Чжэцзян в Восточном Китае, начался первый в истории турнир по бою гуманоидных роботов, проводимый China Media Group (CMG). Зрелищные бои роботов имеют целью продвигать робототехнические технологии и демонстрировать возможности передовых искусственных интеллектов. Об этом пишет УНН со ссылкой на GlobalTimes.

Детали

Как отмечает издание, организатор мероприятия, шэньчжэньская робототехническая компания EngineAI, заявила, что его главная цель – показать новейшие достижения в сфере искусственного интеллекта и робототехники через зрелищные бои. По словам организатора, соревнования включают демонстрационные и соревновательные матчи, в которых гуманоидные роботы демонстрируют боевые движения, а роботы, управляемые людьми, дерутся в режиме реального времени на арене.

Во время мероприятия роботы принимали участие в боксерских боях один на один и в группах, демонстрируя свои движения и возможности для показательной сессии, говорится в публикации. Четыре команды операторов-людей управляли роботами, которые соревновались в серии боксерских поединков в стиле турнира.

Роботы дерутся в сотрудничестве человека и машины

 – рассказал в воскресенье Global Times Чэнь Сиюнь, член маркетинговой команды Unitree Robotics. Он добавил, что роботы продемонстрировали прямые удары руками, ногами и воздушные вращения ногами, и даже поднимались с земли после падения.

Чэнь отметил, что индустрия боевых видов спорта с участием роботов быстро набирает обороты и демонстрирует огромный потенциал. Он подчеркнул, что китайские компании-производители, такие как Unitree, AgiBot, EngineAI и Booster Robotics, активно работают над созданием нового поколения человекоподобных роботов, что открывает захватывающие перспективы для развлечений и промышленного применения.

Благодаря стремительному развитию воплощенного интеллекта китайские человекоподобные роботы развиваются ускоренными темпами, расширяя свое влияние в промышленной и бытовой сферах

— добавил он.

Согласно данным Китайского института электроники, китайский рынок человекоподобных роботов может достичь 870 миллиардов юаней (120 миллиардов долларов) к 2030 году, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

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Алена Уткина

Алена Уткина

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