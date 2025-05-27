У Китаї відбувся перший в історії боксерський поєдинок між роботами

Роботи б'ються у співпраці людини та машини

– розповів у неділю Global Times Чень Сіюнь, член маркетингової команди Unitree Robotics. Він додав, що роботи продемонстрували прямі удари руками, ногами та повітряні обертання ногами, і навіть підіймалися з землі після падіння.