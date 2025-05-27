У Китаї відбувся перший в історії боксерський поєдинок між роботами
Київ • УНН
В Ханчжоу проходять бої роботів, керованих людьми, з метою розвитку робототехнічних технологій. Китайські компанії створюють нове покоління людиноподібних роботів.
У неділю, 25 травня, в Ханчжоу, провінція Чжецзян у Східному Китаї, розпочався перший в історії турнір з бою гуманоїдних роботів, що проводить China Media Group (CMG). Видовищні бої роботів мають на меті просувати робототехнічні технології та демонструвати можливості передових штучних інтелектів. Про це пише УНН із посиланням на GlobalTimes.
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Як зазначає видання, організатор заходу, шеньчженьська робототехнічна компанія EngineAI, заявила, що його головна мета – показати найновіші досягнення у сфері штучного інтелекту та робототехніки через видовищні бої. За словами організатора, змагання включають демонстраційні та змагальні матчі, в яких гуманоїдні роботи демонструють бойові рухи, а роботи, керовані людьми, б'ються в режимі реального часу на арені.
Під час заходу роботи брали участь у боксерських боях віч-на-віч та в групах, демонструючи свої рухи та можливості для показової сесії, ідеться у публікації. Чотири команди операторів-людей керували роботами, які змагалися у серії боксерських поєдинків у стилі турніру.
Роботи б'ються у співпраці людини та машини
Чень зазначив, що індустрія бойових видів спорту за участю роботів швидко набирає обертів і демонструє величезний потенціал. Він підкреслив, що китайські компанії-виробники, такі як Unitree, AgiBot, EngineAI та Booster Robotics, активно працюють над створенням нового покоління людиноподібних роботів, що відкриває захопливі перспективи для розваг та промислового застосування.
Завдяки стрімкому розвитку втіленого інтелекту китайські людиноподібні роботи розвиваються прискореними темпами, розширюючи свій вплив у промисловій та побутовій сферах
Згідно з даними Китайського інституту електроніки, китайський ринок людиноподібних роботів може сягнути 870 мільярдів юанів (120 мільярдів доларів) до 2030 року, повідомляє інформаційне агентство "Сіньхуа".
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