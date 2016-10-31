WOG оскаржить рішення АМКУ у “бензиновій справі” - заява

“ТОВ „ВОГ Рітейл“ офіційно заявляє про те, що не згодне з позицією Комітету, вважає його рішення заангажованим, не об’єктивним і таким, яке завдає значних репутаційних збитків компанії. Відповідно, дане рішення АМКУ буде оскаржене в судовому порядку”, — сказано у повідомленні.

У WOG також констатували, “що АМКУ не бажає реагувати на реальних порушників і „сірих дилерів“ на ринку пального, які дійсно встановлюють економічно необґрунтовані ціни на нафтопродукти (в тому числі, через несплату у повному обсязі роздрібного акцизу)”

“Діяльність саме таких „операторів“ спотворює справедливу конкуренцію на ринку, але як і раніше, залишається поза увагою контролерів”, — наголосили у компанії.

Натомість, зазначають у WOG, в “Комітеті без реальних на те доказів, приймають каральні рішення на адресу представників легального ринку, які справно платять податки, а також виступають за прозорі і конкурентні умови роботи”.

Оператор паливного ринку також додав, що АМКУ не зважив на позицію компаній під час розслідування “бензинової справи”, яка була надана разом з усіма необхідними документами про ціноутворення.

“В рамках розслідування „бензинової справи“, мережа АЗК WOG надала АМКУ всю інформацію про ціноутворення в компанії, хоча, відповідно до ст.190 Господарського кодексу, мала повне право цього не робити.

Проте, в АМКУ, навіть, маючі вичерпну позицію WOG по матеріалам справи, чомусь вирішили її не досліджувати, і як наслідок, — не враховувати.

Зокрема, в рамках засідань по справі, представники ТОВ „ВОГ Рітейл“ неодноразово заявляли про те, що Комітет в рамках розслідування не дослідив макроекономічні чинники, що впливали на ціну, зокрема курс гривні до долара, який обвалився втричі, та міжнародні котирування ціни на сиру нафту та і пальне.

З незрозумілих причин, Комітет також не захотів відповісти на запитання компаній-відповідачів по справі, чи є в Україні конкуренція на ринку пального. І це при тому, що в Україні працюють понад 1000 АЗС на 1 млн. автомобілів (для порівняння: в Німеччині — 320, а у Великобританії — 255)”, — сказано у заяві.

При цьому, у WOG наголосили на тому, що на етапі слідства по справі, Комітет визнавав відсутність змови між операторами.

“Окремо хочемо наголосити на тому, що під час засідань на прямі запитання учасників слухань, члени Комітету визнавали, що вони не бачать змови у діях операторів, бо немає ані фактів, які б це підтверджували, ані ознак, які б вказували на це. Але в рішенні АМКУ, у підсумку, — вказані прямо протилежні твердження.

Це наводить на думку, що рішення було підготовлено раніше, ніж закінчився процес розслідування, і мало на меті не встановлення істини, а покарання компаній, які ведуть бізнес згідно всіх вимог чинного законодавства, та податкового, зокрема.

На жаль, однак конструктивного діалогу, на який давно чекає і розраховує легальний сегмент паливного ринку України, з АМКУ в черговий раз, не вийшло”, — йдеться у повідомленні.

Тому, компанія WOG за наслідками рішення Комітету також звернеться до Ради бізнес-омбудсмана в Україні.

“Компанія відстоюватиме позицію того, що рішення Комітету суперечить базовим положенням економічної науки, а відповідно прийнято державним контролюючим органом безпідставно.

Зокрема, на ринку нафтопродуктів присутня „Рівновага по Нешу“ з одночасним застосуванням „парадоксу Бертрана“. Тобто, ситуація, коли у різних операторів присутні схожі ціни на пальне, обумовлена лиш тим, що трейдери продають схожий товар, за умов роботи в однаковій податковій системі”, — резюмували в компанії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в ОККО також заявили, що оскаржуватимуть штрафи, накладені АМКУ.