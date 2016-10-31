WOG обжалует решение АМКУ по "бензиновому делу" - заявление

"ООО "ВОГ Ритейл" официально заявляет о том, что не согласно с позицией Комитета, считает его решение ангажированным, не объективным и таким, которое наносит значительный репутационный ущерб компании. Соответственно, данное решение АМКУ будет обжаловано в судебном порядке", - сказано в сообщении.

В WOG также констатировали, "что АМКУ не желает реагировать на реальных нарушителей и "серых дилеров" на рынке топлива, которые действительно устанавливают экономически необоснованные цены на нефтепродукты (в том числе, из-за неуплаты в полном объеме розничного акциза)".

"Деятельность именно таких "операторов" искажает справедливую конкуренцию на рынке, но по-прежнему остается без внимания контролеров", - отметили в компании.

Зато, отмечают в WOG, в "Комитете без реальных на то доказательств, принимают карательные решения в адрес представителей легального рынка, которые исправно платят налоги, а также выступают за прозрачные и конкурентные условия работы".

Оператор топливного рынка также добавил, что АМКУ не учел позицию компаний при расследовании "бензинового дела", которая была предоставлена вместе со всеми необходимыми документами о ценообразовании.

"В рамках расследования "бензинового дела", сеть АЗС WOG предоставила АМКУ всю информацию о ценообразовании в компании, хотя, согласно ст.190 Хозяйственного кодекса, имела полное право этого не делать.

Однако, в АМКУ даже имея исчерпывающую позицию WOG по материалам дела, почему-то решилие ее не исследовать, и как следствие - не учитывать.

В частности, в рамках заседаний по делу, представители ООО "ВОГ Ритейл" неоднократно заявляли о том, что Комитет в рамках расследования не исследовал макроэкономические факторы, которые влияли на цену, в частности курс гривны к доллару, который обрушился втрое, и международные котировки цены на сырую нефть и и топливо.

По непонятным причинам, Комитет не захотел ответить на вопрос компаний-ответчиков по делу, есть ли в Украине конкуренция на рынке топлива. И это при том, что в Украине работают более 1000 АЗС на 1 млн автомобилей (для сравнения: в Германии - 320, а в Великобритании - 255)", - сказано в заявлении.

При этом, в WOG отметили, что на этапе следствия по делу, Комитет признал отсутствие сговора между операторами.

"Отдельно хотим отметить, что во время заседаний на прямые вопросы участников слушаний, члены Комитета признавали, что они не видят заговора в действиях операторов, потому что нет ни фактов, которые бы это подтверждали, ни признаков, которые бы указывали на это. Но в решении АМКУ, в итоге, - указаны прямо противоположные утверждения.

Это наводит на мысль, что решение было подготовлено раньше, чем закончился процесс расследования, и имело целью не установление истины, а наказание компаний, которые ведут бизнес согласно всем требованиям действующего законодательства, и налогового, в частности.

К сожалению, однако конструктивного диалога, которого давно ждет и рассчитывает легальный сегмент топливного рынка Украины, с АМКУ в очередной раз, не получилось", - говорится в сообщении.

Поэтому, компания WOG по результатам решения Комитета также обратится в Совет бизнес-омбудсмена в Украине.

"Компания будет отстаивать позицию того, что решение Комитета противоречит базовым положениям экономической науки, а соответственно принято государственным контролирующим органом безосновательно.

В частности, на рынке нефтепродуктов присутствует "Равновесие по Нэшу" с одновременным применением "парадокса Бертрана". То есть, ситуация, когда у разных операторов присутствуют схожие цены на топливо, обусловлена ​​лишь тем, что трейдеры продают похожий товар, в условиях работы в одинаковой налоговой системе", - резюмировали в компании.

Напомним, как сообщал УНН, в ОККО также заявили, что будут обжаловать штрафы, наложенные АМКУ.