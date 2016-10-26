WikiLeaks повідомив про "проблеми з головою" у Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Портал WikiLeaks опублікував фрагменти листування, згідно з якими кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон має проблеми з пам'яттю - їй важко тримати в голові тексти своїх виступів, передає УНН з посиланням на Радио Свобода.
З опублікованих листів випливає, що помічниця Х.Клінтон Хума Абедін розіслала лист ключовим фігурам передвиборного штабу з порадами відхилятися від заздалегідь написаного тексту. У тексті йдеться, що Х.Клінтон повинна більше користуватися підказками через "проблеми з головою".
Здоров'я Х.Клінтон стало предметом обговорень в ЗМІ після того, як їй стало погано на церемонії в Нью-Йорку в пам'ять про жертви терактів 11 вересня 2001 року.
В середині жовтня опонент Х.Клінтон - республіканець Дональд Трамп - припустив, що вона приймала допінг на передвиборних дебатах. За його словами, на початку дебатів Х.Клінтон була енергійна, але стала значно слабшою до їх кінця.
Сайт WikiLeaks в останні дні публікує документи, пов'язані з передвиборчою кампанією в США, зокрема, листування найближчого радника Хілларі Клінтон Джона Подести. Штаб Х.Клінтон стверджує, що WikiLeaks отримує документи від російських хакерів, пов'язаних зі спецслужбами, які зламують американські сервери з метою вплинути на хід виборів. У самій організації стверджують, що сайт WikiLeaks ніяк не пов'язаний з російськими спецслужбами.