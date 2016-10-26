WikiLeaks сообщил о "проблемах с головой" у Х.Клинтон

Из опубликованных писем следует, что помощница Х.Клинтон Хума Абедин разослала письмо ключевым фигурам предвыборного штаба с советами отклоняться от заранее написанного текста. В тексте говорится, что Х.Клинтон должна больше пользоваться подсказками из-за "проблемы с головой".

Здоровье Х.Клинтон стало предметом обсуждений в СМИ после того, как ей стало плохо на церемонии в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

В середине октября оппонент Х.Клинтон - республиканец Дональд Трамп - предположил, что она принимала допинг на предвыборных дебатах. По его словам, в начале дебатов Х.Клинтон была энергичная, но стала значительно слабее к их концу.

Сайт WikiLeaks в последние дни публикует документы, связанные с предвыборной кампанией в США, в частности, переписка ближайшего советника Хиллари Клинтон Джон Подеста. Штаб Х.Клинтон утверждает, что WikiLeaks получает документы от российских хакеров, связанных со спецслужбами, которые взламывают американские серверы с целью повлиять на ход выборов. В самой организации утверждают, что сайт WikiLeaks никак не связан с российскими спецслужбами.