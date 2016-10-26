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15 марта, 19:03 • 116756 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171755 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141338 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133577 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114461 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106426 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102135 просмотра

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WikiLeaks сообщил о "проблемах с головой" у Х.Клинтон

WikiLeaks сообщил о "проблемах с головой" у Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 9334 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Портал WikiLeaks опубликовал фрагменты переписки, согласно которым у кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон есть проблемы с памятью - ей трудно держать в голове тексты своих выступлений, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Из опубликованных писем следует, что помощница Х.Клинтон Хума Абедин разослала письмо ключевым фигурам предвыборного штаба с советами отклоняться от заранее написанного текста. В тексте говорится, что Х.Клинтон должна больше пользоваться подсказками из-за "проблемы с головой".

Здоровье Х.Клинтон стало предметом обсуждений в СМИ после того, как ей стало плохо на церемонии в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

В середине октября оппонент Х.Клинтон - республиканец Дональд Трамп - предположил, что она принимала допинг на предвыборных дебатах. По его словам, в начале дебатов Х.Клинтон была энергичная, но стала значительно слабее к их концу.

Сайт WikiLeaks в последние дни публикует документы, связанные с предвыборной кампанией в США, в частности, переписка ближайшего советника Хиллари Клинтон Джон Подеста. Штаб Х.Клинтон утверждает, что WikiLeaks получает документы от российских хакеров, связанных со спецслужбами, которые взламывают американские серверы с целью повлиять на ход выборов. В самой организации утверждают, что сайт WikiLeaks никак не связан с российскими спецслужбами.

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