WhiteBIT інвестує в таланти: запущено безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

На сьогодні в Україні практично відсутня профільна освіта у сфері блокчейну, що створює гострий дефіцит кваліфікованих розробників на ринку. У відповідь на цей виклик найбільша європейська криптобіржа за трафіком WhiteBIT запускає Global Talent Program. Це велика освітня інвестиція компанії у майбутнє українського IT: програма створена виключно для українських розробників, щоб підтримати наші таланти у прагненні перекваліфікуватися та дати їм потужний старт у міжнародній Web3-індустрії. Чотиримісячний інтенсив стартує 2 березня та має на меті трансформувати розробників рівня Junior+ з інших сфер у впевнених професіоналів в блокчейн-індустрії, передає УНН.

Чому розробникам варто звернути увагу на Web3 саме зараз?

Глобальний масштаб та вплив: Можливість працювати над продуктами нового покоління, якими користуються мільйони людей по всьому світу. Це перехід від локальних сервісів до децентралізованих екосистем та DeFi-рішень, що змінюють світову фінансову систему.

Інженерні виклики та інновації: Web3 вимагає нестандартних підходів до архітектури. Тут безпека, прозорість та стійкість до високих навантажень закладені безпосередньо в код.

Висока ринкова цінність фахівців: Через дефіцит кадрів та складність технологій, спеціалісти з Web3-експертизою є одними з найбільш затребуваних та високооплачуваних в IT-індустрії.

Фокус на практику, а не на теорію

Програма Global Talent Program від WhiteBIT побудована за принципом продуктових інтенсивів: студенти працюють над кейсами, максимально наближеними до реальної розробки всередині WhiteBIT. Навчання безплатне, проходить онлайн тричі на тиждень у вечірній час.

Навчання зосереджене на двох технічних напрямах, і в кожному з них студенти створюють власний інженерний проєкт.

Детальний розбір навчальних модулів

1. PHP Track: Архітектура та масштабованість (10 тижнів)

Цей модуль розрахований на тих, хто хоче глибше зануритися в розробку складних екосистем. Програма виходить далеко за межі базового написання коду:

Engineering Excellence: робота з архітектурою сервісів та базами даних (оптимізація запитів, проєктування схем).

робота з архітектурою сервісів та базами даних (оптимізація запитів, проєктування схем). Infrastructure: опанування інструментів контейнеризації, побудова CI/CD пайплайнів та моніторинг систем.

опанування інструментів контейнеризації, побудова CI/CD пайплайнів та моніторинг систем. Performance: робота з асинхронними системами та API, що витримують високі навантаження.

робота з асинхронними системами та API, що витримують високі навантаження. Agile-середовище: навчання командній взаємодії за методологією Agile та регулярний фідбек через рев'ю коду.

2. Go Track: Високонавантажені мікросервіси (6 тижнів)

Трек сфокусований на мові Go — основному інструменті сучасного фінтеху та блокчейну завдяки її швидкості та ефективності.

Core Go: глибоке вивчення структур, вказівників та інтерфейсів.

глибоке вивчення структур, вказівників та інтерфейсів. Concurrency: розробка паралельних процесів (goroutines, channels) — ключової переваги мови.

розробка паралельних процесів (goroutines, channels) — ключової переваги мови. Microservices: створення HTTP-сервісів та мікросервісної архітектури «з нуля».

створення HTTP-сервісів та мікросервісної архітектури «з нуля». Testing & Observability: написання надійних тестів, профілювання коду та впровадження систем моніторингу (logs, metrics) для контролю здоров’я сервісу в реальному часі.

Хто може взяти участь?

Програма створена для українських розробників, які проживають в Україні чи країнах ЄС (Польща, Чехія, Словаччина). Вона не навчає програмуванню "з нуля", а орієнтована на Junior+ розробників із міцною технічною базою та англійською на рівні B2+.

Етапи відбору: від pet-проєкту до технічної співбесіди

Відбір нагадує процес найму в топову IT-компанію:

Заявка та перевірка технічного бекграунду. Оцінка pet-проєкту досвідченими тренерами WhiteBIT. Коротке знайомство з рекрутерами для перевірки soft skills. Технічне інтервʼю з менторами та кураторами курсу.

Результат: унікальний квиток у команду лідерів

Традиційно в WhiteBIT працюють лише найкращі розробники ринку, а процеси найму є надзвичайно суворими — потрапити до компанії напряму завжди було складним викликом навіть для досвідчених спеціалістів. Global Talent Program — це перша у своєму роді унікальна можливість для розробників рівня Junior+ пройти інтенсивну перекваліфікацію під кураторством топменторів.

Найкращі випускники, які продемонструють високі результати під час фінальних проєктів, отримають пропозиції про роботу та зможуть розвивати кар'єру в одній із найбільших технологічних компаній Європи.