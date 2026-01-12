$43.080.09
WhiteBIT інвестує в таланти: запущено безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Європейська криптобіржа WhiteBIT запускає Global Talent Program для українських розробників. Програма триватиме чотири місяці та трансформує Junior+ розробників у блокчейн-професіоналів.

WhiteBIT інвестує в таланти: запущено безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

На сьогодні в Україні практично відсутня профільна освіта у сфері блокчейну, що створює гострий дефіцит кваліфікованих розробників на ринку. У відповідь на цей виклик найбільша європейська криптобіржа за трафіком WhiteBIT запускає Global Talent Program. Це велика освітня інвестиція компанії у майбутнє українського IT: програма створена виключно для українських розробників, щоб підтримати наші таланти у прагненні перекваліфікуватися та дати їм потужний старт у міжнародній Web3-індустрії. Чотиримісячний інтенсив стартує 2 березня та має на меті трансформувати розробників рівня Junior+ з інших сфер у впевнених професіоналів в блокчейн-індустрії, передає УНН.

Чому розробникам варто звернути увагу на Web3 саме зараз?

  • Глобальний масштаб та вплив: Можливість працювати над продуктами нового покоління, якими користуються мільйони людей по всьому світу. Це перехід від локальних сервісів до децентралізованих екосистем та DeFi-рішень, що змінюють світову фінансову систему.
    • Інженерні виклики та інновації: Web3 вимагає нестандартних підходів до архітектури. Тут безпека, прозорість та стійкість до високих навантажень закладені безпосередньо в код.
      • Висока ринкова цінність фахівців: Через дефіцит кадрів та складність технологій, спеціалісти з Web3-експертизою є одними з найбільш затребуваних та високооплачуваних в IT-індустрії.

        Фокус на практику, а не на теорію

        Програма Global Talent Program від WhiteBIT побудована за принципом продуктових інтенсивів: студенти працюють над кейсами, максимально наближеними до реальної розробки всередині WhiteBIT. Навчання безплатне, проходить онлайн тричі на тиждень у вечірній час.

        Навчання зосереджене на двох технічних напрямах, і в кожному з них студенти створюють власний інженерний проєкт.

        Детальний розбір навчальних модулів

        1. PHP Track: Архітектура та масштабованість (10 тижнів)

        Цей модуль розрахований на тих, хто хоче глибше зануритися в розробку складних екосистем. Програма виходить далеко за межі базового написання коду:

        • Engineering Excellence: робота з архітектурою сервісів та базами даних (оптимізація запитів, проєктування схем).
          • Infrastructure: опанування інструментів контейнеризації, побудова CI/CD пайплайнів та моніторинг систем.
            • Performance: робота з асинхронними системами та API, що витримують високі навантаження.
              • Agile-середовище: навчання командній взаємодії за методологією Agile та регулярний фідбек через рев'ю коду.

                2. Go Track: Високонавантажені мікросервіси (6 тижнів)

                Трек сфокусований на мові Go — основному інструменті сучасного фінтеху та блокчейну завдяки її швидкості та ефективності.

                • Core Go: глибоке вивчення структур, вказівників та інтерфейсів.
                  • Concurrency: розробка паралельних процесів (goroutines, channels) — ключової переваги мови.
                    • Microservices: створення HTTP-сервісів та мікросервісної архітектури «з нуля».
                      • Testing & Observability: написання надійних тестів, профілювання коду та впровадження систем моніторингу (logs, metrics) для контролю здоров’я сервісу в реальному часі.

                        Хто може взяти участь?

                        Програма створена для українських розробників, які проживають в Україні чи країнах ЄС (Польща, Чехія, Словаччина). Вона не навчає програмуванню "з нуля", а орієнтована на Junior+ розробників із міцною технічною базою та англійською на рівні B2+.

                        Етапи відбору: від pet-проєкту до технічної співбесіди

                        Відбір нагадує процес найму в топову IT-компанію:

                        1. Заявка та перевірка технічного бекграунду.
                          1. Оцінка pet-проєкту досвідченими тренерами WhiteBIT.
                            1. Коротке знайомство з рекрутерами для перевірки soft skills.
                              1. Технічне інтервʼю з менторами та кураторами курсу.

                                Результат: унікальний квиток у команду лідерів

                                Традиційно в WhiteBIT працюють лише найкращі розробники ринку, а процеси найму є надзвичайно суворими — потрапити до компанії напряму завжди було складним викликом навіть для досвідчених спеціалістів. Global Talent Program — це перша у своєму роді унікальна можливість для розробників рівня Junior+ пройти інтенсивну перекваліфікацію під кураторством топменторів.

                                Найкращі випускники, які продемонструють високі результати під час фінальних проєктів, отримають пропозиції про роботу та зможуть розвивати кар'єру в одній із найбільших технологічних компаній Європи.

                                Лілія Подоляк

