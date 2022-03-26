Вже в 11 регіонах України стартувала посівна, — прем’єр-міністр

Уряд ухвалив рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо.

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«Вже в 11 регіонах України стартувала посівна, тоді як торік у цей самий час вона ще не починалась. Ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством», — сказав Денис Шмигаль.

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