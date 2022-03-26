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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, — премьер-министр

Киев • УНН

 • 103762 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, тогда как в прошлом году в это же время она еще не начиналась. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, — премьер-министр

Правительство приняло решение о доступе аграриев к беспроцентным финансам и принимает меры для снижения цен на топливо.

Цитата

"Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, тогда как в прошлом году в это же время она еще не начиналась. Мы бесконечно благодарны нашим аграриям и всем, кто сегодня работает в поле, чтобы обеспечить страну продовольствием", — сказал Денис Шмигаль.

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