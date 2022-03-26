Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, — премьер-министр

Правительство приняло решение о доступе аграриев к беспроцентным финансам и принимает меры для снижения цен на топливо.

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"Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная, тогда как в прошлом году в это же время она еще не начиналась. Мы бесконечно благодарны нашим аграриям и всем, кто сегодня работает в поле, чтобы обеспечить страну продовольствием", — сказал Денис Шмигаль.

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