Виправити помилки в реєстрі про зареєстроване місце проживання тепер можна онлайн: у Дії з'явилась нова послуга
Київ • УНН
На порталі Дія запускають нову послугу — онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків.
На порталі Дія запускають нову послугу - з'явиться можливість онлайн актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
"Запускаємо на порталі Дія нову послугу — онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", - повідомив Федоров.
Як зрозуміти, що потрібно оновити дані про реєстрацію:
• помилка при замовленні витягу про місце проживання в Дії
• неактуальні дані у вашому або дитячому витягу
• немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані
• неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті
Свідоцтва про шлюб та народження дитини: Федоров анонсував нові функції в "Дії"24.06.24, 21:05 • 21075 переглядiв
За словами Федорова, також буде можливість оновити відповідні дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде в садочок чи школу.
"Що важливо. Це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва — повний перелік", - резюмував Федоров.