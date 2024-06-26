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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Виправити помилки в реєстрі про зареєстроване місце проживання тепер можна онлайн: у Дії з'явилась нова послуга

Київ • УНН

 • 14053 перегляди

На порталі Дія запускають нову послугу — онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків.

Виправити помилки в реєстрі про зареєстроване місце проживання тепер можна онлайн: у Дії з'явилась нова послуга

На порталі Дія запускають нову послугу - з'явиться можливість онлайн актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків.   Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

"Запускаємо на порталі Дія нову послугу — онлайн зможете актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання в кілька кліків", - повідомив Федоров.

Як зрозуміти, що потрібно оновити дані про реєстрацію:

• помилка при замовленні витягу про місце проживання в Дії

• неактуальні дані у вашому або дитячому витягу

• немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані

• неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті

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За словами Федорова, також буде можливість оновити відповідні дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде в садочок чи школу.

"Що важливо. Це не зміна зареєстрованого місця проживання, це оновлення даних про нього. На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва — повний перелік", - резюмував Федоров.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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