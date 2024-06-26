Исправить ошибки в реестре о зарегистрированном месте жительства теперь можно онлайн: в Дії появилась новая услуга
Киев • УНН
На портале Дія запускают новую услугу-онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов.
На портале Дія запускают новую услугу - появится возможность онлайн актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
"Запускаем на портале Дія новую услугу-онлайн сможете актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов", - сообщил Федоров.
Как понять, что нужно обновить данные о регистрации:
* ошибка при заказе выписки о месте жительства в Дії
* неактуальные данные в вашей или детской выписке
* нет места жительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы
* неправильная дата регистрации в цифровом паспорте
Свидетельства о браке и рождении ребенка: Федоров анонсировал новые функции в "Дії"24 июня 2024, 18:05 • 20593 просмотра
По словам Федорова, также будет возможность обновить соответствующие данные о ребенке. Ему выписка о регистрации нужна, когда идет в садик или школу.
"Что важно. Это не изменение зарегистрированного места жительства, это обновление данных о нем. На этом этапе услуга доступна по всей стране, кроме некоторых громад с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, Одессы и Николаева — полный перечень", - резюмировал Федоров.