Киев • УНН
К приложению " Дія " будут добавлены новые функции, такие как свидетельства о браке, разводе и смене имени, что позволит пользователям получать доступ к этим документам цифровым способом, не имея при себе физических копий.
В" Дії " вскоре появятся новые функции-в приложение добавят свидетельства о браке, разводе и смене имени. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
В действии будут свидетельства о браке, разводе и смене имени. Присоединяйтесь к бета-тесту уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете за жену или мужа посылку на Укрпочте
По его словам, в "Дію" также автоматически по налоговому номеру будет подтягиваться свидетельство о рождении ребенка. Таким образом, больше не нужно будет вручную вводить серию и номер сертификата.
Это решит проблему, когда мама меняет фамилию - и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. А еще будут свидетельства о рождении даже уже совершеннолетних детей
Напомним
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина становится первой страной в мире, которая позволяет парам жениться онлайн по видеосвязи благодаря приложению "Дія".