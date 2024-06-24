В" Дії " вскоре появятся новые функции-в приложение добавят свидетельства о браке, разводе и смене имени. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

В действии будут свидетельства о браке, разводе и смене имени. Присоединяйтесь к бета-тесту уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете за жену или мужа посылку на Укрпочте - рассказал Федоров.

По его словам, в "Дію" также автоматически по налоговому номеру будет подтягиваться свидетельство о рождении ребенка. Таким образом, больше не нужно будет вручную вводить серию и номер сертификата.

Это решит проблему, когда мама меняет фамилию - и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. А еще будут свидетельства о рождении даже уже совершеннолетних детей - пояснил министр.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина становится первой страной в мире, которая позволяет парам жениться онлайн по видеосвязи благодаря приложению "Дія".