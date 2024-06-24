"Цифровізуємо все, навіть кохання": Федоров оголосив про запуск шлюбів онлайн у "Дії"

Україна стала першою країною в світі, де не треба ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так", адже дозволила парам одружуватися онлайн по відеозв'язку у "Дії", революціонізуючи державні послуги і роблячи можливими шлюби на відстані, повідомив у понеділок віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

Перші пари одружились онлайн у "Дії". Шлюб по відеозвʼязку - це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в "Дії" - написав Федоров у Telegram.

З його слів, бета-тест - це завжди трепетно й відповідально, тому команда "Дії" провела в цифровому ДРАЦСі вихідні.

"Першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Пара була разом під час розпису, бо, окрім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в "Дії" першими, як справжні early adopters", - вказав Федоров.

Він розповів, що спочатку у команді Мінцифри думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані. "А Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу - поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку)", - зазначив він.

"Загалом на бету записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх", - зауважив урядовець.

"Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Створюйте свої родини, кохайте одне одного й примножуйте свою любов. Цифровізуємо все, навіть кохання", - підсумував Федоров.

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