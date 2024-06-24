Украина стала первой страной в мире, где не надо ходить в ГРАГС, чтобы сказать любимому человеку "да", ведь позволила парам жениться онлайн по видеосвязи в "Дія", революционизируя государственные услуги и делая возможными браки на расстоянии, сообщил в понедельник вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Первые пары поженились онлайн в "Дія". Брак по видеосвязи - это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в "Дія" - написал Федоров в Telegram.

По его словам, бета-тест - это всегда трепетно и ответственная, поэтому команда "Дія" правела в цифровом ГРАГСе выходные.

"Первыми влюбленными, которые поженились, стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподавательница УКУ Светлана Кисилева. Пара была вместе во время росписи, потому что, помимо любви друг к другу, у нее есть страсть к инновациям. Поэтому поженились в "Дія" первыми, как настоящие early adopters", - указал Федоров.

Он рассказал, что сначала в команде Минцифры думали, что ключевая аудитория услуги - пары на расстоянии. "А Роман и Светлана придумали другое применение сервиса - совместили онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Берите на заметку)", - отметил он.

"Всего на бету записалось 2,5 тысячи пар, а уже скоро сервис будет доступным для всех", - отметил чиновник.

"Украина - первая страна в мире, где не надо будет ходить в ГРАГС, чтобы сказать любимому человеку "да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, измеряется ли расстояние городами или материками. Создавайте свои семьи, любите друг друга и умножайте свою любовь. Цифровизируем все, даже любовь", - подытожил Федоров.

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