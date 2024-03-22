Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Теперь и приложении "Дія" можно просмотреть свои образовательные документы и восстановить в случае потери. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.

После ряда тестирований, в "Дії" стали доступны образовательные документы.

Да, это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії" - пишет Михаил Федоров в соцсетях.

В приложении теперь отображаются:

аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;



свидетельство о рабочей квалификации;



диплом квалифицированного рабочего;



диплом профессионального младшего бакалавра;



диплом младшего специалиста;



диплом младшего бакалавра;



диплом бакалавра;



диплом специалиста;



диплом магистра;



диплом доктора философии;



диплом доктора искусств.



Также, если вы потеряли аттестат или диплом - в несколько кликов можно получить информацию в электронной форме.

В Минцифры объяснили: чтобы образовательные документы отобразились в "Дії" надо обновить приложение. Они подтянутся автоматически, если имеются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Информация из приложений документов об образовании появится позже.

Напомним

Страны участники POTENTIAL имеют 2 года, чтобы представить свои национальные кошельки для Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI).