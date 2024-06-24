Свідоцтва про шлюб та народження дитини: Федоров анонсував нові функції в "Дії"
Київ • УНН
До застосунку "Дія" будуть додані нові функції, такі як свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, що дозволить користувачам отримувати доступ до цих документів цифровим способом, не маючи при собі фізичних копій.
У "Дії" невдовзі з'являться нові функції - до застосунку додадуть свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
У Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Долучайтесь до бета-тесту Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті
За його словами, у "Дію" також автоматично за податковим номером підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини. Таким чином не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва.
Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище - і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей
Нагадаємо
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стає першою країною у світі, яка дозволяє парам одружуватися онлайн по відеозв'язку завдяки застосунку "Дія".