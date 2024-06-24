Вимагали п’ять мільйонів гривень з родини загиблого бійця ЗСУ: у Черкасах затримано двох зловмисників
Київ • УНН
У Черкасах були затримані двоє зловмисників за вимагання 5 мільйонів гривень у сім'ї загиблого українського військовослужбовця, погрожуючи фізичною розправою.
У Черкасах затримано двох зловмисників які вимагали п’ять мільйонів гривень з родини загиблого бійця ЗСУ. За вимагання фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.
Порушники дізнались, що сім’я загиблого українського захисника отримала грошову допомогу від держави, тож вирішили заволоділи частиною коштів. Поліцейські затримали чоловіків одразу після отримання "данини". За вимагання фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна,
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Зазначається, що слідчі ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками УСБУ в Черкаській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили у протиправній діяльності 33-річного та 32-річного чоловіків.
Зловмисники вимагали від сина загиблого військового 5 000 000 гривень з виплати, яку родина отримала від держави. Фігуранти психологічно тиснули на 20-річного потерпілого, погрожуючи побиттям та фізичною розправою.
Водночас спільники вимагали, аби дружина визнала одного з них позашлюбним сином покійного чоловіка. Таким чином вони хотіли створити власну "схему" ухилення від мобілізації та виїхати за кордон, прихопивши з собою "вибиті" кошти.
Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання частини коштів.
За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яка складає 302 000 гривень для одного затриманого та 242 240 гривень для іншого. Триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до вчинення інших особливо тяжких злочинів.
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