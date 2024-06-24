В Черкассах задержаны два злоумышленника, которые требовали пять миллионов гривен из семьи погибшего бойца ВСУ. За вымогательство фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Нарушители узнали, что семья погибшего украинского защитника получила денежную помощь от государства, поэтому решили завладели частью средств. Полицейские задержали мужчин сразу после получения "дани". За вымогательство фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что следователи ГУНП в Черкасской области совместно с работниками УСБУ в Черкасской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры уличили в противоправной деятельности 33-летнего и 32-летнего мужчин.

Злоумышленники требовали от сына погибшего военного 5 000 000 гривен из выплаты, которую человек получил от государства. Фигуранты психологически давили на 20-летнего потерпевшего, угрожая избиением и физической расправой.

В то же время сообщники требовали, чтобы жена признала одного из них внебрачным сыном покойного мужа. Таким образом они хотели создать собственную "схему" уклонения от мобилизации и уехать за границу, прихватив с собой "выбитые" средства.

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения части средств.

При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которая составляет 302 000 гривен для одного задержанного и 242 240 гривен для другого. Продолжается досудебное расследование. Правоохранители проверяют мужчин на причастность к совершению других особо тяжких преступлений.

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