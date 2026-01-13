Вилучили фальсифіковані нікотиновмісні суміші та рідини для е-сигарет на понад 12 млн грн: на Хмельниччині провели десятки обшуків
Правоохоронці припинили діяльність групи, яка продавала незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет. Вилучено понад 60 тисяч одиниць продукції та 3 млн грн, загальна вартість вилученого становить понад 12 млн грн.
На Хмельниччині вилучено фальсифіковані нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, проведено понад 50 санкціонованих обшуків в магазинах, в офісному та складському приміщеннях, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які через спеціалізовані магазини продавали незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет. Продукцію реалізовували без ліцензій і дозвільних документів.
Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих осіб, в магазинах, в офісному та складському приміщеннях.
У ході обшуків, вилучено понад 60 тисяч одиниць нікотину, ароматизаторів, гліцерину та тютюновмісні продукти з марками акцизного податку сумнівного походження, чорнові записи, комп’ютерну техніку та понад 3 млн грн.
Загальна вартість вилученого склала понад 12 млн грн.
Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України)
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, наразі до суду подані клопотання про накладення арешту на вилучене майно, а також вирішується питання щодо призначення необхідних судових експертиз.
Загалом же робота правоохоронних органів Хмельниччини з протидії незаконного обігу рідин для електронних сигарет є системною.
Додамо
З липня 2025 року проведено понад 150 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад 170 тисяч одиниць готової до реалізації незаконно виготовленої продукції (нікотин, ароматизатори, гліцерин), припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюну та тютюнової продукції та вилучено понад 100 тонн тютюну, листя тютюну, обладнання для виготовлення тютюнової продукції.