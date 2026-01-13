$43.260.18
08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Вилучили фальсифіковані нікотиновмісні суміші та рідини для е-сигарет на понад 12 млн грн: на Хмельниччині провели десятки обшуків

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Правоохоронці припинили діяльність групи, яка продавала незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет. Вилучено понад 60 тисяч одиниць продукції та 3 млн грн, загальна вартість вилученого становить понад 12 млн грн.

Вилучили фальсифіковані нікотиновмісні суміші та рідини для е-сигарет на понад 12 млн грн: на Хмельниччині провели десятки обшуків

На Хмельниччині вилучено фальсифіковані нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, проведено понад 50 санкціонованих обшуків в магазинах, в офісному та складському приміщеннях, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які через спеціалізовані магазини продавали незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет. Продукцію реалізовували без ліцензій і дозвільних документів.

Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих осіб, в магазинах, в офісному та складському приміщеннях.

У ході обшуків, вилучено понад 60 тисяч одиниць нікотину, ароматизаторів, гліцерину та тютюновмісні продукти з марками акцизного податку сумнівного походження, чорнові записи, комп’ютерну техніку та понад 3 млн грн.

Загальна вартість вилученого склала понад 12 млн грн.

"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків08.12.25, 11:33 • 20828 переглядiв

Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, наразі до суду подані клопотання про накладення арешту на вилучене майно, а також вирішується питання щодо призначення необхідних судових експертиз. 

Загалом же робота правоохоронних органів Хмельниччини з протидії незаконного обігу рідин для електронних сигарет є системною. 

Додамо

З липня 2025 року проведено понад 150 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад 170 тисяч одиниць готової до реалізації незаконно виготовленої продукції (нікотин, ароматизатори, гліцерин), припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюну та тютюнової продукції та вилучено понад 100 тонн тютюну, листя тютюну, обладнання для виготовлення тютюнової продукції. 

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Техніка
Обшук
Україна