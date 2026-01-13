Изъяты фальсифицированные никотиносодержащие смеси и жидкости для электронных сигарет на сумму более 12 млн грн: на Хмельнитчине проведены десятки обысков
Правоохранители пресекли деятельность группы, которая продавала незаконно изготовленные никотиносодержащие смеси и жидкости для электронных сигарет. Изъято более 60 тысяч единиц продукции и 3 млн грн, общая стоимость изъятого составляет более 12 млн грн.
В Хмельницкой области изъяты фальсифицированные никотиносодержащие смеси и жидкости для электронных сигарет на сумму более 12 млн грн. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, проведено более 50 санкционированных обысков в магазинах, в офисном и складском помещениях, передает УНН.
Правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые через специализированные магазины продавали незаконно изготовленные никотиносодержащие смеси и жидкости для электронных сигарет. Продукцию реализовывали без лицензий и разрешительных документов.
Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих лиц, в магазинах, в офисном и складском помещениях.
В ходе обысков изъято более 60 тысяч единиц никотина, ароматизаторов, глицерина и табакосодержащих продуктов с марками акцизного налога сомнительного происхождения, черновые записи, компьютерную технику и более 3 млн грн.
Общая стоимость изъятого составила более 12 млн грн.
Хмельницкая областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного хранения с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров, легализации средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УК Украины)
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, сейчас в суд поданы ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество, а также решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.
В целом же работа правоохранительных органов Хмельницкой области по противодействию незаконному обороту жидкостей для электронных сигарет является системной.
С июля 2025 года проведено более 150 санкционированных обысков, по результатам которых изъято более 170 тысяч единиц готовой к реализации незаконно изготовленной продукции (никотин, ароматизаторы, глицерин), пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению табака и табачной продукции и изъято более 100 тонн табака, листьев табака, оборудования для изготовления табачной продукции.