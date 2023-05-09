В'їзд росіян у країни Європи необхідно заборонити - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав заборонити громадянам рф відвідувати країни Європи, щоб кожен росіянин відчув ціну війни, пише УНН.
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"росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни", - зазначив керівник Офісу Президента в Telegram.
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн по приїзду до Києва заявила про рішучість у питанні закриття лазівок для обходу санкцій ЄС проти рф. За її словами, зараз основна увага приділяється неухильному виконанню санкцій та вжиттю заходів проти їхнього обходу.
На сьогоднішню нічну ракетну атаку росії відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк, зазначивши у Twitter, що "Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. росія відзначає 9 травня новими ракетами та безпілотниками, запущеними в бік українських міст та сплячих мирних жителів".
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter: "Хмари розходяться. Новий день. Ми все ще тут".
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