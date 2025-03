Посли США та Великої Британії відреагували на чергову ракетну атаку рф

Цитата

"Україна, Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. росія відзначає 9 травня новими ракетами та безпілотниками, запущеними в бік українських міст та сплячих мирних жителів", - написала Брінк у Twitter.

Ukraine, Europe, and the United States commemorated victory over tyranny yesterday. Russia marks May 9 with more missiles and drones launched toward Ukrainian cities and sleeping civilians.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 9, 2023

Сіммонс у Twitter вказала: "Вискочила, коли все прояснилося, щоб подивитися на небо. Я вважаю, що одна з переваг повітряного нальоту рано-вранці - можливість побачити це. Хмари розходяться. Новий день. Ми все ще тут".

Popped out after the all clear to get a look at the sky. I guess one advantage of an early morning air raid is the chance to see this. Clouds parting. New day. We are still here. pic.twitter.com/afF7DSTE0T

— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 9, 2023

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.