Послы США и Великобритании отреагировали на очередную ракетную атаку рф

Цитата

"Украина, Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными в сторону украинских городов и спящих мирных жителей", - написала Бринк в Twitter.

Ukraine, Europe, and the United States commemorated victory over tyranny yesterday. Russia marks May 9 with more missiles and drones launched toward Ukrainian cities and sleeping civilians.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 9, 2023

Симмонс в Twitter указала: "Выскочила, когда все прояснилось, чтобы посмотреть на небо. Я считаю, что одно из преимуществ воздушного налета рано утром - возможность увидеть это. Облака расходятся. Новый день. Мы все еще здесь".

Popped out after the all clear to get a look at the sky. I guess one advantage of an early morning air raid is the chance to see this. Clouds parting. New day. We are still here. pic.twitter.com/afF7DSTE0T

— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 9, 2023

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.