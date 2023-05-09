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Фон дер Ляєн збирається поговорити з Зеленським про санкції проти рф: заявила про рішучість закрити лазівки

Фон дер Ляєн збирається поговорити з Зеленським про санкції проти рф: заявила про рішучість закрити лазівки

Київ • УНН

 • 1143764 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн по приїзду до Києва заявила про рішучість у питанні закриття лазівок для обходу санкцій ЄС проти рф, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Цитата

«Ми продовжуємо посилювати тиск на росію. Це один із моментів, про які я проінформую Президента Зеленського. Зараз основна увага приділяється неухильному виконанню санкцій та вжиттю заходів проти їхнього обходу», - заявила фон дер Ляєн після прибуття до Києва.

«Ми сповнені рішучості закрити існуючі лазівки. Ніхто в цьому не сумнівається», - продовжила фон дер Ляєн, наголосивши:

«Моя присутність у Києві 9 травня символічна, але це також знак важливого і дуже конкретного факту: ЄС працює пліч-о-пліч з Україною з багатьох питань», - наголосила вона.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з анонсованим візитом.

Це вже буде п’ятий візит Урсули фон дер Ляєн до України з початку повномасштабного вторгнення росії. Останній раз вона приїздила на початку лютого.

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